Какой язык для общения используют жители Латвии? Результаты опроса

Результаты показывают, что чаще всего латышский ответ на вопрос, заданный на латышском языке, получали в Видземе, реже - в Риге и Латгале.

Если в общении используется другой язык, то чаще всего это русский. В то же время растет использование английского языка, особенно в социальных сетях, на работе во время собраний и встреч, с деловыми партнерами и клиентами, в учебных заведениях и при общении с незнакомыми людьми.

Молодые люди чаще общаются на английском языке, чем респонденты старшего возраста. Опрос также показывает снижение потребности в знании русского языка.

По мнению респондентов, к использованию латышского языка их подталкивает повседневное общение на латышском языке, личная мотивация, чувство принадлежности к стране и уважение к языку, а также латышская среда и другие факторы.

Респонденты других национальностей также отметили как важный фактор общение на работе и с коллегами. Отвечая на вопрос о том, что мешает изучению латышского языка, помимо личных трудностей в изучении языка и отсутствия мотивации, респонденты упомянули такие факторы, как наличие другой языковой среды, языковая политика, опоздавшие решения и принудительное обучение.