В субботу, 21 сентября, после многолетнего перерыва на улицы Риги вернулось одно из главных событий велосипедной культуры Латвии - Твидовый заезд, который в этом году отметил 15-летие. Мероприятие прошло в завершение Европейской недели мобильности - рижан и гостей столицы призвали надеть классическую одежду в стиле ретро, украсить свои велосипеды и в ходе совместной поездки насладиться улицами Риги и самыми красивыми местами столицы.