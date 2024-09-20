Во многих магазинах мы можем купить фарш, упакованный в пластиковые коробки. Но зачем в такой фарш перед жаркой добавлять воду?
Почему в фарш перед жаркой нужно добавлять воду? Объясняет шеф-повар Алексеев
Шеф-повар Лаурис Алексеев в программе Šefu gaidījāt? раскрывает способ, позволяющий добиться того, чтобы фарш не был комками, а приготовился равномерно.
Все, что вам нужно сделать, это положить мясо в миску, залить его небольшим количеством холодной воды и размять руками.
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