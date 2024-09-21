"За последние 3 года мы не расставались дольше чем на день". 10 вопросов Варваре Шмыковой

5. Я могу говорить бесконечно о... тут я заменю "о" на другую букву и скажу, что я могу говорить бесконечно с Даней, это мой муж, мой самый близкий человек, мой partner in crime, мой лучший друг, моя опора! За последние 3 года мы не расставались дольше чем на день.

6. Самое сложное в профессии актёра... найти своё место. Не сравнивать себя с другими. На самом деле это касается всех людей, не только актёров.

7. Больше всего мне не хватает... времени, проведённого с самой собой. Чтения книг и ничего неделания.

8. Город, в который я влюбилась с первого взгляда... это Прага. И Вильнюс. Очень хочу туда ещё вернуться и подольше там погулять.

9. Нет дня, чтобы… я не радовалась жизни и при этом не сходила с ума от ужасов этого мира.

10. Я боюсь... что никогда больше не смогу оказаться в России.

Варвара Шмыкова - российская актриса театра и кино, блогер. Наиболее известной стала ее роль в сериале 2019 года "Чики". В 2022 году актриса осудила полномасштабное военное вторжение РФ в Украину и в настоящее время проживает в Германии с супругом и детьми.

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