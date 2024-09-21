26 сентября в Риге во дворце культуры ВЭФ состоится спектакль-диалог "Клуб разбитых сердец" с участием российской актрисы Варвары Шмыковой.
"За последние 3 года мы не расставались дольше чем на день". 10 вопросов Варваре Шмыковой
В главных ролях - актёры театра и кино Варвара Шмыкова и Никита Еленев. Этот спектакль - размышления о сущности любви с обращениями к современным и классическим произведениям художественной литературы и поэзии.
RUS TVNET попросил Варвару Шмыкову закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Когда я выхожу на сцену... я смотрю на собравшийся сегодня зал и пытаюсь угадать их настроение: Как у них дела? Устали ли они? Хотели ли они прийти сюда или жена притащила насильно... Я пытаюсь сонастроиться с моим сегодняшним зрителем, чтобы он чувствовал себя комфортно, как будто мы давно с ним не виделись и сейчас поговорим про всё от души.
2. Моё детство было.... очень разным. Насыщенным. Спортивным. Театральным. Грустным. Церковным. Бойким. Громким. С неразделённой первой любовью (да и следующими тоже...).
3. Я не умею... оставаться в стороне. Мне всегда больше всех надо. Про таких говорят - в каждой бочке затычка. Не умею сидеть ниже травы, тише воды.
4. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летней, я бы сказала… ты всё делаешь правильно тогда, когда слушаешь себя, а не кого-то другого! Ну и, пожалуйста, поменьше пей.
5. Я могу говорить бесконечно о... тут я заменю "о" на другую букву и скажу, что я могу говорить бесконечно с Даней, это мой муж, мой самый близкий человек, мой partner in crime, мой лучший друг, моя опора! За последние 3 года мы не расставались дольше чем на день.
6. Самое сложное в профессии актёра... найти своё место. Не сравнивать себя с другими. На самом деле это касается всех людей, не только актёров.
7. Больше всего мне не хватает... времени, проведённого с самой собой. Чтения книг и ничего неделания.
8. Город, в который я влюбилась с первого взгляда... это Прага. И Вильнюс. Очень хочу туда ещё вернуться и подольше там погулять.
9. Нет дня, чтобы… я не радовалась жизни и при этом не сходила с ума от ужасов этого мира.
10. Я боюсь... что никогда больше не смогу оказаться в России.
Варвара Шмыкова - российская актриса театра и кино, блогер. Наиболее известной стала ее роль в сериале 2019 года "Чики". В 2022 году актриса осудила полномасштабное военное вторжение РФ в Украину и в настоящее время проживает в Германии с супругом и детьми.
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