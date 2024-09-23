Хаматова о латышском: "Даже в какие-то моменты забываю, что это чужой язык"

Ранее актриса дала интервью TVNET+ (фрагмент):

В интервью на телеканале "Дождь" Чулпан Хаматова призналась, что на латышском языке ей играется "классно и здорово":

"Я даже в какие-то моменты забываю, что это чужой язык.

Для меня это был мой личный вызов, который я должна была преодолеть. Я очень рада и счастлива, что я прошла насквозь и не струсила. Хотя были моменты, когда хотелось все свернуть и тихонечко отползти в сторону".

Актриса пояснила, что есть невероятный плюс, когда на этом языке ты начинаешь понимать, что происходит на репетиции, чувствовать нюансы, тонкости и можешь импровизировать.

"Может, это какие-то внутренние мои успокоительные таблетки. Но я считаю, что это очень здорово, что появляется шанс, когда ты находишься на нулевой отметке, сидишь за первой партой в первом классе и должен сейчас за очень короткое время окончить школу, театральный институт и начать играть спектакли. Мне кажется, что это прекрасные и очень нужные вызовы", - добавила она.