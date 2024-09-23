КНР манипулирует данными, но это не может скрыть безработицу

"Государство сосредоточено на таких быстро развивающихся секторах, как искусственный интеллект и электромобили, которые являются небольшими по масштабу и нетрудоемкими, что приводит к созданию ограниченного числа рабочих мест, - констатирует Ли из Global Counsel. - Это препятствует инновациям и технологическому прорыву - по иронии судьбы, именно на это Пекин хочет опереться в будущем".

По словам Ли, продолжающаяся напряженность в торговле с Западом также создает нагрузку на экспортную отрасль Китая, поскольку ей в процессе дерискинга приходится замещать крупные заказы со все более проблемного западного рынка на менее дорогостоящие из стран глобального Юга, что сказывается на уровне занятости.

Работа на износ больше непопулярна

Между тем рынок труда в экономических секторах, где у большинства работников краткосрочные договоры и гибкие условия, чему часто способствуют онлайн-платформы для доставки еды, совместное пользование транспортными средствами или влияние соцсетей, перенасыщен. Около 200 миллионов китайцев зарабатывают на жизнь, имея такие непрестижные профессии, поэтому многие молодые люди отказываются от работы на износ.