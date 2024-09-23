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Спутниковые снимки показывают, что после взрыва осталось от склада боеприпасов в Тверской области (2)

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В результате удара украинских беспилотников по складу боеприпасов российской армии в Тверской области в субботу были уничтожены 58 складских зданий и несколько открытых хранилищ боеприпасов, а также повреждена железнодорожная ветка и уничтожено несколько железнодорожных составов с боеприпасами, свидетельствуют спутниковые снимки, пишет "Украинская правда".

Как уже сообщалось, на 23-м складе Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в Октябрьске Тверской области после атаки украинских дронов возник пожар и прогремел взрыв. В результате федеральная трасса М9 была закрыта для движения, а близлежащая железнодорожная станция эвакуирована.

Это был уже второй удар по складу боеприпасов в Тверской области за неделю.

Видео: Атака на склад боеприпасов в Октябрьске

Видео: Спутниковые снимки показывают, как выглядел склад боеприпасов в Октябрьске до и после атаки дронов

В ночь на среду в результате атаки дронов взорвался огромный склад боеприпасов в Торопце Тверской области. В результате этого была проведена частичная эвакуация жителей города.

Фото: Склад боеприпасов в Торопце до и после атаки дронов

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

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