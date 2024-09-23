Как уже сообщалось, на 23-м складе Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в Октябрьске Тверской области после атаки украинских дронов возник пожар и прогремел взрыв. В результате федеральная трасса М9 была закрыта для движения, а близлежащая железнодорожная станция эвакуирована.

Это был уже второй удар по складу боеприпасов в Тверской области за неделю.

Видео: Атака на склад боеприпасов в Октябрьске

Атакованы сразу два больших склада боеприпасов российской армии. Первый — возле села Каменный Краснодарского края — на видео. А также второй 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области, неподалеку от Торопца. Кадров оттуда пока нет, но спутники уже показывают сигнатуру пожаров pic.twitter.com/XatjEdjJcr — IanMatveev (@ian_matveev) September 21, 2024

Видео: Спутниковые снимки показывают, как выглядел склад боеприпасов в Октябрьске до и после атаки дронов

E estas são imagens de satélite das consequências do segundo armazém afetado do BC em Toropka, Rússia.



Você pode ver o quão devastador foi o golpe. pic.twitter.com/hyrhHJBVlI — Guerra na Ucrânia (@Guerranaucrania) September 22, 2024

В ночь на среду в результате атаки дронов взорвался огромный склад боеприпасов в Торопце Тверской области. В результате этого была проведена частичная эвакуация жителей города.

Фото: Склад боеприпасов в Торопце до и после атаки дронов

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

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