Бил рукояткой топора и давил на глаза пальцами: мужчине дали срок за насилие в отношении подруги

Мужчина обвиняется в нанесении телесных повреждений средней тяжести, угрозе убийства, а также в том, что он незаконно ограничил свободу пострадавшей женщины. Суд приговорил его к лишению свободы на три года и четыре месяца, а также к пробационному надзору на один год и шесть месяцев.

По данным обвинения, мужчина в ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гневе на свою подругу, с которой у него были постоянные интимные отношения, во время конфликта с ней дергал женщину за одежду и намеренно ударил ее.

Неполный месяц спустя обвиняемый дважды ударил пострадавшую женщину по голове рукояткой топора и нанес несколько ударов по ногам, а также давил ей на глаза пальцами.

Обвиняемый высказывал пострадавшей устные угрозы убить ее, если она сообщит о насилии с его стороны в полицию.

Прокурор Западноземгальской прокуратуры удовлетворена решением суда и не будет просить суд подготовить полное решение. Остальные вовлеченные в процесс лица могут оспорить решение в Земгальском окружном суде.

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