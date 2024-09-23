Сотрудники Южно-Латгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции получили информацию, что в период времени с 23 августа по 14 сентября 2024 года в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае произошли шесть ограблений. В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось выяснить личности и задержать подозреваемых. Полиция начала шесть уголовных процессов, расследование продолжается.
Серия ограблений в Даугавпилсе: полиция задержала нескольких мужчин
23 августа этого года в Аугшдаугавском крае двое мужчин 1993 и 1982 года рождения, применив физическую силу и насилие к пострадавшим, похитили планшет и мобильный телефон. Стражи порядка в ходе расследования выяснили их личности и задержали их. Оба мужчины признаны подозреваемыми, Госполиция обратилась в суд с предложением применить к ним меру пресечения в виде заключения под стражу, что и было сделано. Нужно отметить, что задержанные признали свою вину в совершении преступления.
В рамках другого процесса 10 сентября этого года мужчина 1977 года рождения вместе с еще двумя лицами - 1985 и 2004 года рождения - вломились в квартиру в Даугавпилсе.
По предварительной информации, в отношении пострадавшего было применено насилие, ему пригрозили ножом и нанесли телесные повреждения. Из квартиру пострадавшего лица похитили телевизор, планшет и ключи от квартиры. Сотрудники полиции вернули украденные ключи и телевизор. Нужно отметить, что упомянутые мужчины ранее уже попадали в поле зрения полиции. 11 сентября подозреваемые были задержаны.
Полиция ранее уже сообщала, что 10 сентября был начат уголовный процесс против мужчины 1991 года рождения, который в Даугавпилсе, применив насилие, похитил у пострадавшего барсетку с деньгами и документами.
Кроме того, в отношении мужчины начат уголовный процесс и по факту совершенного 8 сентября преступления. Мужчина, применив физическую силу, отобрал у женщины сумочку с мобильными телефонами, деньгами, документами и цепочкой.
Кроме того, 12 сентября этого года стражи порядка задержали мужчину 1983 года рождения, который в Даугавпилсе украл мобильный телефон, золотые цепочки, часы, кошелек с документами.
В свою очередь 18 сентября этого года в рамках другого уголовного процесса стражи порядка задержали мужчину 1993 года рождения, который также похитил деньги, применив физическую силу к пострадавшему. По предварительной информации, добычей мужчины, возможно, стали 250 евро.
По всем вышеупомянутым случаям начаты уголовные процессы.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до восьми лет, с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор до трех лет.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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