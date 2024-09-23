Серия ограблений в Даугавпилсе: полиция задержала нескольких мужчин

23 августа этого года в Аугшдаугавском крае двое мужчин 1993 и 1982 года рождения, применив физическую силу и насилие к пострадавшим, похитили планшет и мобильный телефон. Стражи порядка в ходе расследования выяснили их личности и задержали их. Оба мужчины признаны подозреваемыми, Госполиция обратилась в суд с предложением применить к ним меру пресечения в виде заключения под стражу, что и было сделано. Нужно отметить, что задержанные признали свою вину в совершении преступления.