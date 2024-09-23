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Израиль наносит массированные удары по целям в Ливане

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Взрывы в Ливане
Взрывы в Ливане Фото: Reuters/ScanPix

Израиль в понедельник нанес десятки воздушных ударов по территориям на юге и востоке Ливана, сообщают официальные СМИ Бейрута и корреспонденты агентства AFP.

В свою очередь армия Израиля в понедельник призвала ливанцев покинуть округу объектов, связанных с шиитской вооруженной группировкой "Хезболла".

Национальное новостное агентство Ливана сообщает, что в течение получаса израильские самолеты нанесли более 80 адров по целям на юге Ливана.

Также были нанесены "интенсивные" авиаудары по долине Бекаа на востоке Ливана.

В свою очередь корреспонденты AFP с востока и юга Ливана сообщают о взрывах.

Тем временем официальный представитель израильской армии адмирал Даниэль Хагари призвал гражданских лиц покинуть свои дома, прилегающие к зданиям или районам, используемым "Хезбаллой", поскольку армия начала авиаудары по объектам, связанным с поддерживаемой Ираном боевой группировкой.

Хагари добавил, что в ближайшее время удары продолжатся.

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