Гаусс: airBaltic планирует расширение в Вильнюсском аэропорту

"Мы расширяемся в Вильнюсе. Ежегодно мы увеличиваем количество направлений из Вильнюса и у нас есть четкий план дальнейшего расширения", - заявил Гаусс в интервью новостному агентству BNS.

Он напомнил, что airBaltic является лидером рынка в Латвии, Эстонии, финском аэропорту Тампере, однако в Вильнюсском аэропорту латвийская национальной авиакомпании является третьей по величине на рынке. Гаусс подчеркнул, что цель airBaltic - занять в Вильнюсе более крупную долю рынка.

По его словам, к 2030 году предприятие планирует удвоить флот, поэтому airBaltic может более чем вдвое увеличить и флот в Вильнюсе. Сейчас в столице Литвы на постоянной основе базируются два самолета airBaltic, хотя в Таллинне, который меньше Вильнюса, их четыре.

В начале сентября airBaltic объявила, что начнет рейсы по семи новым направлениям из Вильнюсского аэропорта, а также увеличит количество рейсов по четырем действующим маршрутам.

Как сообщалось, в прошлом годуairBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и совершила 44 100 полетов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Также сообщалось, что аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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