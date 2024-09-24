Душный знойный вечер 4 сентября. Улица Бривибас ревет и бьется, как древнее мифическое животное, в неторопливо уходящей летней жаре. Кажется, что сама жизнь мчится со скоростью 60 километров в час, потому что на 50 - опоздаешь, не успеешь, не доедешь. Тем временем в небольшой квартире на пятом этаже одного из довоенных домов на улице Бривибас время медленно утекает сквозь пальцы Даниэля (имя изменено). Его друг Валерий умирает.

У Валерия Розе тяжелая и неизлечимая болезнь, которая изменила мужчину в расцвете лет до неузнаваемости. Его руки, словно ветви потрепанного ветром дерева, бессильно лежат на аккуратно подоткнутых Даниэлем простынях. Стильная молодежная стрижка с тремя выбритыми с одной стороны полосками резко контрастирует с его впалыми щеками и глазами, которые время от времени уплывают в небытие, и тогда он смотрит на собравшихся вокруг его кровати незнакомцев как растерянный щенок нескольких недель от роду. Сегодня у него важный день.