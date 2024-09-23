Главное за 23 сентября Арест латвийского "криминального авторитета", VID рассылает письма и как произошла авария в Лизумсе

В 2001 году 50-летняя Лесли Приер была найдена убитой в своем доме в штате Мэриленд, США. Дочь убитой более 20 лет ждала известия о том, кто убийца. Теперь, когда личность убийцы наконец-то установлена, долгожданный ответ вызывает мурашки - дочь впустила убийцу в свою семью и несколько месяцев назад разговаривала с ним как ни в чем не бывало.

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Наступила горячая грибная пора, и люди несут домой полные корзинки. В передаче 4. studija Латвийского телевидения биолог Илмар Тирманис рассказал, что вместе с грибами в желудок попадает и немало существ, обитающих в грибнице, - пишет LSM+.

"Для меня это был мой личный вызов, который я должна была преодолеть", - призналась популярная актриса театра и кино Чулпан Хаматова в интервью Михаилу Козыреву на телеканале "Дождь". Весной 2022 года она осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину и переехала в Латвию.

Представители военного археологического общества "Легенда" в заболоченном латвийском лесу нашли свидетельство Второй мировой войны - советский танк Т-34, сообщило общество в соцсетях.

Директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс удивил новым имиджем - он остался без волос. В разговоре с Privātā Dzīve он рассказал, почему.

Уже завтра, 24 сентября, стартует один из старейших кинофестивалей в Балтии - "Балтийская жемчужина". Так, в рамках мероприятия до 4 октября в кинотеатре Splendid Palace будут демонстрироваться фильмы фестиваля на языке оригинала с синхронным переводом на два языка - латышский и русский.

Латвийский спидвеист Анджей Лебедев одержал победу в общем зачёте Чемпионата Европы по спидвею (SEC), во второй раз в своей карьере завоевав титул чемпиона Европы.

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