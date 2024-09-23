В первый рабочий день недели произошло много важных событий - арестован один из самых известных латвийских лидеров организованной преступности, в Латвии процветает индустрия контрафактных товаров, а TVNET+ выяснял, что на самом деле произошло в ночь аварии в Лизумсе. Об этих и других новостях понедельника, 23 сентября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 23 сентября ⟩ Арест латвийского "криминального авторитета", VID рассылает письма и как произошла авария в Лизумсе
Новости Латвии:
В этом месяце Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с Европолом и Евроюстом, а также Национальной полицией Испании арестовала одного из самых известных латвийских лидеров организованной преступности и нескольких членов его организованной преступной группы.
В ночь на 19 сентября в Лизумсе на автодороге Цесвайне - Велена в трагической аварии, в результате которой автомобиль Audi врезался в дерево, погибли четверо местных подростков - 17-летний Кристиан Лочмелис, 17-летняя Виктория Абелтиня, 16-летний Лаурис Путниньш и его 14-летняя сестра Саманта Путниня; выжила, но получила травмы еще одна 17-летняя девочка. Какими были подростки, жизнь которых оборвалась, толком не начавшись, и куда они спешили той ночью?
С 23 сентября этого года Служба государственных доходов (VID) начнет рассылку уведомлений тем физическим лицам, которые живут в Латвии, и у кого не совпадают доходы и расходы.
Индустрия контрафактных товаров в Латвии процветает - если дорогая брендовая обувь или одежда не по карману, то проблемы можно избежать, так как есть торговцы, которые позаботились об идеальных подделках. Без проблем торгуют фейками, но иногда попадают и в неприятности.
Недавно американская компания Intel объявила, что строительство заводов по производству микросхем в Польше и Германии будет заморожено как минимум на два года. Эти проекты стоимостью в десятки миллиардов евро должны были стать краеугольным камнем стратегии "технологической независимости ЕС", изложенной в амбициозном European Chips Act. Однако сейчас в приоритете у гиганта другие проекты. TVNET+ разъясняет, почему это крайне плохие новости для Европы.
За рубежом:
Пока политические силы Латвии одна за другой готовятся к муниципальным выборам, в США на носу выборы президента - самое яркое американское политическое событие, которое проходит раз в четыре года. Но должно ли нас, жителей Латвии, вообще волновать, что там за океаном происходит? И кто из двух кандидатов больше отвечает интересам Латвии? Отвечаем на эти вопросы в рамках рубрики "Липину интересно".
Украинская 95-я отдельная Полесская десантно-штурмовая бригада прорвала российскую границу еще на одном участке, сообщили в понедельник в десантно-штурмовых силах ВСУ, пишет "Украинская правда".
Поврежденное грузовое судно MV Ruby с опасным грузом удобрений оказалось заблокированным в Северном море к югу от Норвегии. Его запланированное путешествие в Балтийское море временно приостановлено, пишет Rus.Postimees.
В результате удара украинских беспилотников по складу боеприпасов российской армии в Тверской области в субботу были уничтожены 58 складских зданий и несколько открытых хранилищ боеприпасов, а также повреждена железнодорожная ветка и уничтожено несколько железнодорожных составов с боеприпасами, свидетельствуют спутниковые снимки, пишет "Украинская правда".
В 2001 году 50-летняя Лесли Приер была найдена убитой в своем доме в штате Мэриленд, США. Дочь убитой более 20 лет ждала известия о том, кто убийца. Теперь, когда личность убийцы наконец-то установлена, долгожданный ответ вызывает мурашки - дочь впустила убийцу в свою семью и несколько месяцев назад разговаривала с ним как ни в чем не бывало.
Интересное чтиво:
Наступила горячая грибная пора, и люди несут домой полные корзинки. В передаче 4. studija Латвийского телевидения биолог Илмар Тирманис рассказал, что вместе с грибами в желудок попадает и немало существ, обитающих в грибнице, - пишет LSM+.
"Для меня это был мой личный вызов, который я должна была преодолеть", - призналась популярная актриса театра и кино Чулпан Хаматова в интервью Михаилу Козыреву на телеканале "Дождь". Весной 2022 года она осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину и переехала в Латвию.
Представители военного археологического общества "Легенда" в заболоченном латвийском лесу нашли свидетельство Второй мировой войны - советский танк Т-34, сообщило общество в соцсетях.
Директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс удивил новым имиджем - он остался без волос. В разговоре с Privātā Dzīve он рассказал, почему.
Уже завтра, 24 сентября, стартует один из старейших кинофестивалей в Балтии - "Балтийская жемчужина". Так, в рамках мероприятия до 4 октября в кинотеатре Splendid Palace будут демонстрироваться фильмы фестиваля на языке оригинала с синхронным переводом на два языка - латышский и русский.
Латвийский спидвеист Анджей Лебедев одержал победу в общем зачёте Чемпионата Европы по спидвею (SEC), во второй раз в своей карьере завоевав титул чемпиона Европы.
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