Игорь Волобуев, который до полномасштабной войны работал одним из топ-менеджеров газовой монополии России, а после пошел на фронт защищать независимость Украины и едва не погиб, рассказал о получении украинского гражданства. Он обратился к гражданам России, сообщает Rus.Postimees.
Бывший вице-президент "Газпромбанка" стал гражданином Украины
"Это паспорт рабства и символ фашизма", - говорит Игорь Волобуев на русском языке, стоя около памятника Данилу Галицкому во Львове и показывая на видеокамеру паспорт гражданина РФ.
"А это паспорт свободных людей. Этот паспорт уважает весь цивилизованный мир. Я стал гражданином Украины. Я выбрал достоинство. Смог я. Сможешь и ты", - обращается к зрителям ролика бывший вице-президент "Газпромбанка", показывая свое украинское удостоверение личности.
Игорь Волобуев не случайно говорит на русском языке, стоя в центре Львова.
"Я хочу на своем примере донести россиянам, которые в душе против Путина и этой войны, которым может нужен последний толчок, что стоит быть смелыми, стоит быть самими собой. Делайте, как я, и у вас все получится. Никогда не поздно встать и начать бороться за свои убеждения и, главное, за уважение к самому себе", - сказал мужчина в комментарии Rus.Postimees.
"Мой опыт показал: на этом пути вы встретите множество людей, которые протянут вам руку помощи. Осталось только побороть свой страх и стать свободным, стать таким, какой вы есть на самом деле, стать настоящим", - добавил бывший российский бизнесмен.
Игорь Волобуев много лет работал в России. Он был одним из топ-менеджеров "Газпрома". После начала полномасштабной войны в Украине он приехал в Киев и заявил, что готов с оружием в руках противостоять военной агрессии России, которую развязал Путин.
"Хочу себя отмыть от российского прошлого. Хочу оставаться в Украине до победы", - заявлял Волобуев весной 2022 года.
Летом 2022 года Игорь Волобуев стал бойцом легиона "Свобода России", в котором на стороне Украины сражаются граждане РФ. Тогда через Rus.Postimees бывший российский банкир обращался к белорусским военным, чтобы они не участвовали в военной агрессии России против Украины.
"Белорусы, я за вас боюсь. У вас есть шанс. Украинцы относятся к белорусам гораздо лучше, чем к русским сейчас. Хотя в том числе с территории Беларуси началась эта агрессия… До сих пор Беларусь - плацдарм для обстрелов, там открывают небо российской военной авиации. Но я умоляю вас, белорусы: сделайте что-нибудь для того, чтобы проклятие, которое в сердцах украинцев уже навсегда адресовано к русским, не стало и вечным для вас. Если белорусы пойдут воевать сюда, проклятие это распространится и на вас… Не допустите этого", - говорил Волобуев два года назад.
Весной 2023 года бывший топ-менеджер "Газпромбанка" едва не погиб на фронте. Военнослужащий ВСУ сообщил, что его прикрыл молодой сослуживец, которого буквально разорвало на части.
"Меня спас молоденький мальчик. Мы с огромным трудом вытащили нашего раненого из полного грязи окопа на дорогу. Я хотел взять носилки позади слева, но этот парень сказал, что он станет там сам и поставил меня перед собой. Как только начали движение, раздался взрыв. Прилетело прямо за парнем, фактически он прикрыл меня собой. Мальчика разорвало, вся моя спина была в нем. 20 лет. Я найду твоих родных, чтобы поклониться им…" - писал Волобуев полтора года назад в Facebook, публикуя фото собственных ран.
Год назад Игорь Волобуев был удостоен награды Вооруженных сил Украины – "Золотой крест".
На вопрос Rus.Postimees о том, как "Золотой крест" меняет отношение к службе, и насколько это вообще важно, Игорь Волобуев ответил, что награды на службу не влияют.
"Да никак [улыбается]. Я здесь не за награды", - ответил экс-вице президент "Газпромбанка".
Накануне нового 2024 года на просьбу Rus.Postimees сделать новогоднее пожелание гражданам России, Украины и Эстонии, Игорь Волобуев был по-военному краток: "Украинцам - сил, эстонцам - памяти, русским - позора".
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