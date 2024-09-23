Бывший вице-президент "Газпромбанка" стал гражданином Украины

Игорь Волобуев много лет работал в России. Он был одним из топ-менеджеров "Газпрома". После начала полномасштабной войны в Украине он приехал в Киев и заявил, что готов с оружием в руках противостоять военной агрессии России, которую развязал Путин.

"Белорусы, я за вас боюсь. У вас есть шанс. Украинцы относятся к белорусам гораздо лучше, чем к русским сейчас. Хотя в том числе с территории Беларуси началась эта агрессия… До сих пор Беларусь - плацдарм для обстрелов, там открывают небо российской военной авиации. Но я умоляю вас, белорусы: сделайте что-нибудь для того, чтобы проклятие, которое в сердцах украинцев уже навсегда адресовано к русским, не стало и вечным для вас. Если белорусы пойдут воевать сюда, проклятие это распространится и на вас… Не допустите этого", - говорил Волобуев два года назад.