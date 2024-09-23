Поколение "антиваксеров"? Врач обеспокоен нежеланием молодежи вакцинироваться

Он сообщил, что около 70% всех жителей Латвии успешно сотрудничают с врачами и решают вопросы о вакцинации. Около 25% населения имеют сомнения или вопросы, и необходимо потратить время для того, чтобы объяснить им.

"И есть очень небольшая часть населения, абсолютно фанатичная, которая видит жизнь и биологические процессы в совершенно по-другому. С этими людьми сложнее всего и нормальная коммуникация и разъяснительная работа здесь особо не работают", - подчеркнул Дзалбс, добавив, что, возможно, здесь потребуются какие-то дополнительные правовые решения.

Он также добавил, что эти люди также достаточно агрессивны в информационном пространстве, легко поддаются различной дезинформации и активно ее распространяют.

С медицинской точки зрения Дзалбс видит пользу, например, в возможном запрете невакцинированным детям посещать учебные учреждения.

При этом он подчеркнул, что, говоря о наказаниях, потенциальные риски и выгоды должны оцениваться очень строго. Он напомнил, что во время Covid-19 были ситуации, когда люди были готовы бросить работу, забрать детей из школ, практически изолировать себя от общества.

"Речь может идти об этих радикальных людях, которые еще больше вредят детям, изолируя их", - отметил врач.