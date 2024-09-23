Знания выпускников 9 классов о вакцинации и здравоохранении приближаются к нулю, такое мнение высказал вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Латвии Айнис Дзалбс. Об этом сообщает программа "900 секунд" на канале TV3.
Поколение "антиваксеров"? Врач обеспокоен нежеланием молодежи вакцинироваться
""У них сложилось мнение, сформированное в период COVID-19, скорее всего, наполненное дезинформацией и стигматизацией. Я прогнозирую, что это поколение, которое будет избегать вакцинации и не будет прививать своих детей", - сказал он, добавив, что этим молодым людям не дали необходимого образования.
Он подчеркнул, что необходимо провести большую работу с обществом в вопросах профилактики и вакцинации.
Страна не может справиться с дезинформацией, считает семейный врач, отмечая, что в социальных сетях и других местах по-прежнему существует абсолютно дезинформирующая информация и нет системы борьбы с ней.
Дзалбс также добавил, что было бы легко напоминать пациентам о прививках и других вопросах, но нет электронной базы данных, которая могла бы облегчить это.
Также необходимо работать с медицинским персоналом, обеспечивать дополнительное образование, мотивацию и вести диалоги с врачами, которые не поддерживают вакцинацию, отметил Дзалбс.
Дзалбс сказал, что Латвия является одной из стран, где охват вакцинацией в целом очень хороший. Например, уровень вакцинации детей зачастую превышает 95% и более. Однако есть определенные категории, где охват вакцинацией недостаточен.
Он сообщил, что около 70% всех жителей Латвии успешно сотрудничают с врачами и решают вопросы о вакцинации. Около 25% населения имеют сомнения или вопросы, и необходимо потратить время для того, чтобы объяснить им.
"И есть очень небольшая часть населения, абсолютно фанатичная, которая видит жизнь и биологические процессы в совершенно по-другому. С этими людьми сложнее всего и нормальная коммуникация и разъяснительная работа здесь особо не работают", - подчеркнул Дзалбс, добавив, что, возможно, здесь потребуются какие-то дополнительные правовые решения.
Он также добавил, что эти люди также достаточно агрессивны в информационном пространстве, легко поддаются различной дезинформации и активно ее распространяют.
С медицинской точки зрения Дзалбс видит пользу, например, в возможном запрете невакцинированным детям посещать учебные учреждения.
При этом он подчеркнул, что, говоря о наказаниях, потенциальные риски и выгоды должны оцениваться очень строго. Он напомнил, что во время Covid-19 были ситуации, когда люди были готовы бросить работу, забрать детей из школ, практически изолировать себя от общества.
"Речь может идти об этих радикальных людях, которые еще больше вредят детям, изолируя их", - отметил врач.
Как сообщалось, после смерти ребенка от дифтерии в Детской больнице министр здравоохранения Хосам Абу Мери созвал заседание Государственного совета по иммунизации, чтобы обсудить текущую ситуацию с заболеваемостью, а также предложения по улучшению вакцинации, сообщили агентству LETA в Минздраве.
Государственный совет по иммунизации возглавляет руководитель центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы, профессор Рижского университета им. Страдиня Даце Завадска. В состав совета входят инфекционисты больниц, эксперты по общественному здоровью, представители Национальной службы здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний и других учреждений.
"Это недопустимо, что в век современной медицины мы теряем людей от болезней, от которых медицина уже создала эффективную защиту, мы не можем себе позволить терять таким образом детей", - отметил министр.
"Профилактика имеет огромное значение для общего здоровья населения, мы должны найти решения, чтобы защитить будущее Латвии - детей", - сказал Абу Мери, приглашая экспертов к дискуссии.
Несмотря на то, что общий охват детей вакцинацией в Латвии можно считать хорошим, в сентябре было зарегистрировано несколько взаимосвязанных случаев дифтерии, а данные эпидемиологического надзора в Латвии за полгода свидетельствуют о нескольких сотнях случаев коклюша. Это инфекционные заболевания, которые можно предотвратить с помощью вакцин, но все еще есть дети, которые не привиты, отмечает Минздрав.
За государственные средства детям обеспечивается вакцинация от 14 инфекционных заболеваний, а взрослым - каждые 10 лет от дифтерии и столбняка.
Напомним, несмотря на усилия врачей, в понедельник, 16 сентября, в реанимации Детской клинической университетской больницы (BKUS) скончался четырехлетний мальчик из Видземе, заразившийся дифтерией.
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
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