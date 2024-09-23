Будет ли музей в Мясном павильоне Рижского центрального рынка?

Марцис Будлевскис, член правления компании Rīgas nami, которая управляет Рижским центральным рынком рассказал, какие работы были проведены на рынке.

"На данный момент Гастрономический павильон находится в наилучшем состоянии, его конструкции были укреплены несколько лет назад. Заменена сгоревшая крыша Овощного павильона. Мы готовы приступить к укреплению конструкций Овощного павильона в ноябре этого года. Следующим на очереди будет Молочный павильон, потому что во многие из этих павильонов не делали инвестиций с момента их первоначального строительства", - сказал Будлевскис.

В августе 2024 года была представлена ​​концепция развития Центрального рынка и Мясного павильона.

"Это здание находится в наихудшем состоянии. Оно замечательно по своим масштабам и размерам. Мы предложили рассмотреть это здание как вариант Музея современного искусства. Там можно выставлять инсталляции любого размера", - рассказал Будлевскис.

На Центральном рынке работает 5 павильонов - Молочный, Мясной, Рыбный, Овощной и Гастрономический. Но по словам Будлевскиса, рынок может обойтись и четырьмя павильонами, потому что число торговцев сокращается.

"С тем объемом, который у нас есть сейчас, мы видим, что можно качественно разместить всех в четырех павильонах. Дело не в том, что мы теряем торговцев, они просто становятся более компактными. Тут и влияние войны, и урожай тоже, видимо, хуже. Нам хорошо известно, что рынок состоит не только из латвийских товаров. Польские и литовские рынки являются крупными рынками, и польские торговцы отмечают, что запасы просто иссякли быстрее, чем в другие годы", - поделился Будлевскис.

В следующем году на месте Промтоварного рынка, будет построено около 300 парковочных мест.

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