В новом корпусе Восточной больницы объединят несколько отделений

В настоящее время Центр туберкулеза и легочных заболеваний расположен в Стопиньской волости, а Латвийский центр инфектологии - на улице Линэзера, 3.

Планируется, что после завершения строительства нового корпуса четыре больницы будут объединены в одну.

В настоящее время рядом работают только Gaiļezers и Латвийский онкологический центр, а с конца 2026 года к ним присоединятся Латвийский центр инфектологии и Центр туберкулеза и болезней легких, рассчитывают в больнице.

Стационар Biķernieki останется на старом месте на улице Лиелвардес, 68. Остальные специализированные клиники, работающие на территории Biķernieki, переедут на улицу Гиппократа, 2.

"Наша цель - обеспечить более эффективное лечение, облегчить доступ к услугам и улучшить опыт пациентов", - сказал председатель правления RAKUS Нормунд Станевич.

В новом корпусе будут только одно- и двухместные палаты, оборудованные санузлом для инвалидных колясок. Архитектура и технологические решения основаны на международном опыте и исследованиях процессов работы персонала в палатах, а помещения будут оснащены современным оборудованием и технологиями, обещает больница.

Проект предусматривает достаточное естественное освещение в палатах, где это возможно, и современное искусственное освещение, которое будет автоматически регулироваться и имитировать суточный цикл.

Строительство нового корпуса начнется в январе 2025 года и должно быть завершено в 2026 году. Проект нового здания был разработан финской архитектурной компанией AW2 Architects Oy, специализирующейся на проектировании объектов здравоохранения.

В состав RAKUS входят больницы Gaiļezers, Латвийский онкологический центр, Biķernieki, Центр туберкулеза и болезней легких и Латвийский центр инфектологии.

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