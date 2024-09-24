Украинский комик Антон Лирник, в прошлом резидент Comedy Club и участник "Дуэта имени Чехова", в эфире телеканала "Дождь" высказался о российских комиках, которые продолжают работу на контролируемом государством российском телевидении.
Один в базе "Миротворца", другой - помогает детям. Где сейчас "Дуэт имени Чехова"?
Лирник, который родом из Кропивницкого, до начала полномасштабной войны совмещал работу в Украине (был тренером "Лиги смеха" с 2015 по 2017 год) и России.
"Какое-то время после начала войны я оставался в Москве. Не мог улететь - это были личные причины, медицинские. Я выложил первый антивоенный пост "Нет войне" - и ко мне сразу же пришёл фээсбэшник: "Ещё один пост - и мы найдём причину, чтобы вас закрыть", - цитирует Лирника Deutsche Welle.
В марте 2022-го юморист обратился к российскому диктатору с просьбой помочь и открыть коридор для гражданских из Волновахи (Донецкая область). После своего обращения он нарвался на критику от украинцев, в том числе и многих звёзд Украины.
Весной 2022 года Лирник уехал из России, а в недавнем интервью телеканалу "Дождь" высказался о своих бывших коллегах на российском телевидении.
"Это выглядит совершенно отвратительно, потому что все эти комики, которые работают на современном российском телевидении - это просто люди, которые работают в посудной лавке и тщательно стараются не замечать живущего в лавке слона, который каждый день становится всё больше.
Этих слонов несколько - война, коррупция, глобальная цензура и прочее", - сказал Лирник в интервью телеканалу "Дождь".
По его словам, многие российские комики являются талантливыми артистами, но они решили для себя жить по "этим правилам" и в рамках. "Что каждый из них думает на самом деле, я не знаю. Но это неважно, потому что они продолжают работать и поддерживать этот режим", - отметил комик.
Весной 2006-го Антон Лирник и Андрей Молочный в Киеве создали знаменитый "Дуэт имени Чехова". Вскоре комики перебрались в Москву и стали резидентами Comedy Club.
"Мы не на связи, много лет с ним не виделись. Лет 8 назад мы последние концерты отыграли и с тех пор не встречались", - признался Лирник.
В ноябре 2019 года Молочный попал в украинскую базу "Миротворца" после того, как заявил, что по Киеву "толпами ходят фашисты". Артист также назвал украинский язык "неразвитым" и отметил, что "он естественно звучит в сельскохозяйственной среде и его использование при дублировании фильмов или в научных проектах нецелесообразно".
Сейчас профиль Молочного в Instagram закрыт, и с началом полномасштабного вторжения комик очень редко что-то публикует в соцсетях.
Лирник, в свою очередь, живёт в Турции, занимается ведением различных мероприятий, посещает страны Европы со своим стендап-шоу и занимается благотворительностью, помогая украинским детям.
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