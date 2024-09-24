Один в базе "Миротворца", другой - помогает детям. Где сейчас "Дуэт имени Чехова"?

Лирник, который родом из Кропивницкого, до начала полномасштабной войны совмещал работу в Украине (был тренером "Лиги смеха" с 2015 по 2017 год) и России.

"Какое-то время после начала войны я оставался в Москве. Не мог улететь - это были личные причины, медицинские. Я выложил первый антивоенный пост "Нет войне" - и ко мне сразу же пришёл фээсбэшник: "Ещё один пост - и мы найдём причину, чтобы вас закрыть", - цитирует Лирника Deutsche Welle.

В марте 2022-го юморист обратился к российскому диктатору с просьбой помочь и открыть коридор для гражданских из Волновахи (Донецкая область). После своего обращения он нарвался на критику от украинцев, в том числе и многих звёзд Украины.

Весной 2022 года Лирник уехал из России, а в недавнем интервью телеканалу "Дождь" высказался о своих бывших коллегах на российском телевидении.