Легендарный ресторан Sēnīte в Сигулдском крае уже почти год находится под управлением Latvian Catering Company. Новые владельцы при покупке ресторана заявили, что намерены его возродить. Наряду с реставрационными работами возрождаются и традиции. Подробности сообщает ReTV Ziņas.
Новый владелец легендарного ресторана Sēnīte рассказал, что будет в меню
Как дань традициям этой осенью в окрестностях ресторана прошел грибной фестиваль.
Фото: У исторического ресторана Sēnīte проходит грибной фестиваль
"Идея возникла около года назад, когда я купил это место. В июне мы организовали встречу бывших сотрудников Sēnīte, где они поделились своими воспоминаниями. Как сейчас модно участвовать в различных спортивных мероприятиях, так они ездили всем коллективом собирать грибы, например, в Пиебалгу или другие места. Собранные грибы отдавали в ресторан, где их обрабатывали и использовали в блюдах.
Я подумал, что если бывшие сотрудники Sēnīte были заядлыми грибниками, то в этом районе должно быть много любителей этого дела. Вообще традиции сбора грибов в Латвии очень сильны, поэтому я решил - а почему бы и не попробовать?
Это первая попытка, наверное, дальше все сложится еще лучше", - рассказал ReTV Ziņās Роландс Зуевич, владелец Latvian Catering Company.
В грибном фестивале приняли участие микологи Латвийского национального музея природы, а также авторы "Большой латвийской книги о грибах" Инита Даниэле и Диана Мейере. В программу мероприятия входило награждение за самые большие грибы в нескольких номинациях, конкурс "Мисс и Мистер Грибник", звучали рассказы грибников о самом богатом "улове", а также совместно был приготовлен соус из боровиков. Однако не все прошло по плану.
"К сожалению, из-за засушливой погоды грибов сейчас мало, но приходится радоваться и тому, что есть: ведь из-за неурожая даже Музей природы отменил запланированную грибную выставку. Несмотря на это, люди откликнулись и нас услышали, и это радует", - говорит владелиц Sēnīte.
Зуевич рассказал ReTV Ziņās, что, хотя они и следуют традициям, конечно, не все будет так, как в 80-е годы, но уже сейчас они узнают рецепты тех лет.
"Мы хотели бы предлагать как меню из 80-х годов, так и современные блюда - такова наша цель. Но впереди еще долгий путь, это не произойдет так быстро, чтобы уже завтра здесь можно было отдохнуть и пообедать. Сейчас мы занимаемся обустройством двора".
Компания специализируется на организации и обслуживании мероприятий, поэтому им нужны просторные и хорошо оборудованные производственные помещения, где можно реализовать все планы. Хотя реставрационные работы не видны со стороны дороги, они продолжаются.
Сейчас отремонтированные помещения занимают около четверти площади всего комплекса. Работы еще много.
Видео: Сюжет ReTV Ziņās
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