Новый владелец легендарного ресторана Sēnīte рассказал, что будет в меню

"К сожалению, из-за засушливой погоды грибов сейчас мало, но приходится радоваться и тому, что есть: ведь из-за неурожая даже Музей природы отменил запланированную грибную выставку. Несмотря на это, люди откликнулись и нас услышали, и это радует", - говорит владелиц Sēnīte.



Зуевич рассказал ReTV Ziņās, что, хотя они и следуют традициям, конечно, не все будет так, как в 80-е годы, но уже сейчас они узнают рецепты тех лет.