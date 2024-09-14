Фото К легендарному ресторану Sēnīte вернулась жизнь - там прошел праздник грибов

В мероприятии мог принять участие любой любитель грибов. В день грибов прошли различные конкурсы, кроме того, можно было послушать истории грибников и принять участие в приготовлении соуса из боровиков, а также других мероприятиях. В празднике приняли участие и различные производители продуктов из грибов.

Напомним, ресторан Sēnīte с участком земли в 1,5 гектара в 2023 году приобрело предприятие Latvian Catering Company, занимающееся организацией мероприятий полного сервиса.

Предприятие постепенно начало работы по восстановлению ресторана и по приведению в порядок территории, которые пройдут в несколько этапов.

Latvian Catering Company в 2023 году работало с оборотом в размере 937 758 евро и получило прибыль в размере 30 506 евро, сообщает Firmas.lv. Компания была зарегистрирована в 2016 году, ее уставной капитал составляет 3 000 евро. Владельцем компании является Зуевич.

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