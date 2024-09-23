На прошлой неделе Латвия заняла на международных финансовых рынках 600 миллионов евро, свидетельствуют данные Государственной казны.
Латвия взяла в долг 600 млн евро на международных рынках
Во вторник, 17 сентября, Государственная казна от имени Латвии эмитировала на международных финансовых рынках семилетние еврооблигации на сумму 600 миллионов евро.
Срок погашения облигаций наступает 24 января 2032 года. Доходность облигаций составляет 3,138%, а купонная ставка - 3%.
Спрос инвесторов на латвийские облигации достиг самого высокого уровня за всю историю - почти 5 миллиардов евро, отмечает Государственная казна.
Число инвесторов также было одним из самых больших - облигации приобрели 140 инвесторов из разных европейских стран, включая Германию, Австрию, Великобританию, Ирландию, скандинавские страны и Швейцарию.
Ведущими банками выпуска стали BNP Paribas, Deutsche Bank и Erste.
В мае 2024 года Латвия заняла на международных финансовых рынках 1,25 миллиарда долларов США.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!