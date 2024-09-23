За весь предполагаемый ущерб, нанесенный этими действиями Москвы, Киев потребовал выплаты компенсации, размер которой пока не установлен.

Россия: Претензии Украины безосновательны

Вторым выступил от имени РФ посол по особым поручениям Геннадий Кузьмин, назвавший обвинения Украины беспочвенными и бесперспективными. Он утверждал, что Азовское море и Керченский пролив представляют собой "внутренние воды", на которые не распространяется действие Морской конвенции. В его обращении к суду прозвучали отсылки ко временам СССР и Российской империи, а также формулировки "госпереворот на Майдане" и "неонацистский режим" в Украине, который "даже не может считаться надлежащим истцом в этом деле".

Представитель российского МИДа также обвинил украинские власти в "блокаде" Крымского полуострова, якобы последовавшей за его присоединением к РФ и приведшей к огромным страданиям его жителей. "России необходимо было срочно найти решение, чтобы спасти Крым от голода, деградации сельского хозяйства и социальной инфраструктуры, для обеспечения населения предметами первой необходимости. Строительство Крымского моста стало таким решением", - заявил Кузьмин.

Официальная позиция России заключается в том, что иск Украины выходит за рамки Конвенции ООН по морскому праву. "Как будет продемонстрировано российским адвокатом, все претензии Украины являются безосновательными, выходят за пределы вашей юрисдикции и должны быть отклонены в полном объеме", - резюмировал представитель МИД РФ.

Москва в 2019 году уже подавала свои возражения относительно юрисдикции этого суда рассматривать иск Киева и утверждала, что Украина пыталась добиться решения арбитража о суверенитете Крыма, что выходит за рамки его компетенции. В 2020 году суд постановил, что Россия права, попросив Украину пересмотреть свой иск.

До окончательного решения могут пройти годы

Слушания пройдут за закрытыми дверями и завершатся 5 октября. Перед этим Украина и Россия вновь публично выступят уже с заключительными заявлениями. Пока неизвестно, когда суд вынесет решение по этому делу, но как правило подобные процессы растягиваются на месяцы или даже годы.

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина направила РФ уведомление о споре относительно прав прибрежных государств в Черном и Азовском морях и Керченском проливе в связи с предполагаемым нарушением Россией Конвенции ООН по морскому праву.

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