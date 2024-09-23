В Госканцелярии рассказали, как планируется сократить количество долгосрочных вакансий

Заместитель директора Госканцелярии по государственному управлению Иева Либкена пояснила, что новый "банк вакансий" - это фактически процесс обмена информацией между Госканцелярией и учреждениями.

Госканцелярия отмечает, что создание "банка вакансий" путем исключения длительно вакантных должностей не повлияет на общий размер зарплатного фонда учреждения. Долгосрочные вакантные должности остаются в распоряжении учреждения. Финансирование долгосрочных вакантных должностей может быть перенаправлено на существующих сотрудников без поиска дополнительных финансовых ресурсов.

В "банк вакансий" не будут переводиться должности руководителя учреждения, должности военнослужащих и пограничников, а также должности, созданные на ограниченный период для определенных проектов.

Госканцелярия предложит правительству начать внедрение "банка вакансий" с 1 декабря этого года, и тогда будет зафиксировано количество длительных вакансий. После этого данные будут обновляться ежегодно.

Анализируя изменения в количестве долгосрочных вакансий и фактическую потребность в новых должностях, можно будет определить, сколько должностей можно упразднить в прямом государственном управлении.

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