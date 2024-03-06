Фото ⟩ Что больше всего заинтересовало рижан при демонтаже Промтоварного рынка?

Во время акции "От рынка до дома - подари материалам вторую жизнь!" более 80 организаций, объединений и частных лиц лично осматривали подлежащие демонтажу здания и маркировали их, подготавливая неиспользуемые здания к демонтажу.

К числу наиболее востребованных металлоконструкций для вторичного использования относятся крыши, стеновые конструкции и водостоки, различные профили.

Среди деревянных материалов наибольший интерес вызвали деревянные доски, стены и лестницы. Существует большой спрос на все виды окон и дверей.

Галерея: Демонтаж рынка в Риге

Также жители хотят повторно использовать мебель и материалы интерьера - комоды, зеркала и другие предметы.

Большинство материалов, которые хотят использовать жители, предназначены для различных устойчивых конструкций - социальных объектов, в том числе приютов для животных и садовых домиков. Студенты Латвийской художественной академии хотят использовать эти материалы, например, для художественных проектов.

"Это совершенно новая практика, которую мы впервые пробуем в Риге и Латвии. Демонтаж будет производиться максимально бережно, а те материалы, которые можно будет использовать повторно, будут применяться в другом месте, что снизит негативное воздействие на окружающую среду. И огромный отклик людей показывает, что общество в этом заинтересовано и хочет ответственно относиться к окружающей среде, а также дать вторую жизнь материалам", - заявила руководитель связей с общественностью Rīgas nami Даце Прейса.

Опыт, полученный в процессе демонтажа и сдачи полученных материалов на вторичное использование, будет полезен при реализации будущих проектов бережного демонтажа, что должно стать обычной практикой – экономно использовать материалы, ища возможности их повторного использования, а на переработку или утилизацию сдавать только непригодные.

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