"Мы хотели бы начать диалог и переговоры с европейцами и американцами, - сказал Пезешкиан журналистам в кулуарах Генеральной ассемблеи ООН в Нью-Йорке. "Мы никогда не поддерживали российскую агрессию в отношении территории Украины".

Страны Запада и Украина утверждают, что Иран поставляет России оружие для ее войны против Украины.

Особенно много доказательств того, что российские войска используют поставленные Ираном дроны Shahed для атак на Украину. В начале войны эксперты говорили об использовании произведенных в Иране устройств, и позднее Россия создала собственное их производство.

Кроме того, в начале осени США, Франция, Германия и Великобритания официально обвинили Иран в том, что он поставляет России баллистические ракеты Fath 360.

Несмотря на большое количество доказательств, как Тегеран, так и Москва неоднократно отрицали, что российская армия получает от Ирана оружие.

В начале июля на выборах президента Ирана победу одержал Пезешкиан. Он считается сторонником реформ и политиком, который больше склоняется к сотрудничеству с западными странами.

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