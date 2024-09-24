Недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что готов вести переговоры со странами Запада по поводу войны в Украине, которую он назвал российской агрессией.
"Мы хотели бы начать диалог и переговоры с европейцами и американцами, - сказал Пезешкиан журналистам в кулуарах Генеральной ассемблеи ООН в Нью-Йорке. "Мы никогда не поддерживали российскую агрессию в отношении территории Украины".
Особенно много доказательств того, что российские войска используют поставленные Ираном дроны Shahed для атак на Украину. В начале войны эксперты говорили об использовании произведенных в Иране устройств, и позднее Россия создала собственное их производство.
Кроме того, в начале осени США, Франция, Германия и Великобритания официально обвинили Иран в том, что он поставляет России баллистические ракеты Fath 360.
Несмотря на большое количество доказательств, как Тегеран, так и Москва неоднократно отрицали, что российская армия получает от Ирана оружие.
В начале июля на выборах президента Ирана победу одержал Пезешкиан. Он считается сторонником реформ и политиком, который больше склоняется к сотрудничеству с западными странами.
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