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В Бауске при загадочных обстоятельствах погиб молодой человек

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Schmidt_Alex/Shutterstock

В понедельник, 23 сентября, в Бауске молодой человек по невыясненным пока причинам упал с моста через реку Муса и погиб, сообщает передача Degpunktā.

На берегу реки Муса, недалеко от места происшествия, близкие и друзья погибшего возложили свечки и цветы с черной траурной лентой.

Стражи порядка проинформировали Degpunktā, что более подробные комментарии смогут предоставить после медицинской экспертизы. В данный момент Государственная полиция начала уголовный процесс, ведется расследование.

Однако жители Бауски уверены - падение с моста было результатом осознанных действий.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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