В Бауске при загадочных обстоятельствах погиб молодой человек

На берегу реки Муса, недалеко от места происшествия, близкие и друзья погибшего возложили свечки и цветы с черной траурной лентой.

Стражи порядка проинформировали Degpunktā, что более подробные комментарии смогут предоставить после медицинской экспертизы. В данный момент Государственная полиция начала уголовный процесс, ведется расследование.

Однако жители Бауски уверены - падение с моста было результатом осознанных действий.

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