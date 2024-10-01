В мире размышляют о возможных последствиях победы Дональда Трампа или Камалы Харрис на ноябрьских выборах президента США, но для Китая оба кандидата представляют серьёзную проблему. Да, ни один из кандидатов, похоже, не хочет открытого конфликта между двумя державами, поскольку это может привести к кошмарному скатыванию в мировой хаос. Но кто бы ни выиграл выборы, китайское руководство ожидает ужесточения споров по поводу торговли, технологий и Тайваня.

Китай готовится к этому усилению турбулентности, выбрав общегосударственный подход к отношениям с США. Это означает выход за рамки внешнеполитической сферы, координация с руководством экономики и армии, а также с технологическими лидерами, и мобилизация ресурсов всей страны. Этот подход стал ответом на реализуемую в последние годы американскую стратегию сдерживания, которая включает неустанные усилия по поддержанию технологического первенства Америки, ограничение доступа Китая к мировым рынкам, создание коалиции союзников – в Азии и других регионах мира – для противостояния "китайскому вызову".