Однажды я пошел в офис. Как будто сначала все было нормально, вполне обычный день. Я сел, включил компьютер и кондиционер, включил тяжелую музыку на фоне. В тот момент я понятия не имел, какое унижение мне придется пережить. Можно даже сказать, что никогда раньше я не чувствовал себя таким униженным и недостойным. - Что случилось, Том? - спросите вы меня взволнованно. Мне пришлось пойти за кофе САМОМУ! Отвратительно!

Да, именно так. Пришлось подняться, пройти через весь офис, потому что кухня в дальнем конце. Затем нужно было самому взять чашку, поставить ее в кофемашину и нажать кнопку "черный кофе". Потом - нажать кнопку повторно, только на этот раз "эспрессо", потому что я люблю кофе нормальной крепости.

Затем, как будто этого унижения было недостаточно, мне пришлось пройти такой же длинный путь обратно через весь офис. Держа в руке чашку кофе. В общей сложности около четырех, если не целых пяти минут. И все это унижение приходится повторять через полчаса, чтобы выпить еще кофе.

Я буквально провожу десять минут в день (если не решаю выпить больше кофе), гуляя без необходимости. Если бы я посещал офис каждый день, это было бы примерно час в неделю, потому что можно задержаться, если какой-нибудь коллега уже на кухне перед тобой и сталкивается с той же жизненной несправедливостью. Это четыре часа в месяц, 48 часов в год. Получается, в течение года мой работодатель оплачивает мне двое суток, или шесть восьмичасовых дней, за то, что я хожу за кофе.

Думаю, вы согласитесь - это не вполне нормально. Во-первых, из-за того, какое моральное унижение это вызывает у меня, а во-вторых, это буквально выброшенные на ветер деньги для работодателя. В таком коллективе, как наш, взяв эти шесть потраченных впустую рабочих дней в году и умножив их на количество пьющих кофе, совершенно однозначно, что компания по сути оплачивает сотрудника, который круглый год только и ходит туда-сюда с чашкой.