Видео В пути за алкоголем мужчина в Гризинькалнсе перешел улицу в неположенном месте и спровоцировал ДТП

"Там сидели господа на скамейке и один из них просто перешел дорогу в неположенном месте, когда здесь был красный и машины только начали движение", - рассказала очевидица происшествия.

После того, как грузовик задел мужчину, он упал на асфальт, но находился в сознании.

Недалеко от места происшествия находились знакомые мужчины. Один из них сообщил, что пострадавший уже был нетрезв и пошел через дорогу в магазин восстанавливать запасы алкогольных напитков компании.

Видео: Сюжет Degpunktā

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