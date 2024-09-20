Видео Столкновение автомобиля Bolt Drive и трамвая в Агенскалнсе. Новые подробности

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Около часа ночи Агрита, жительница соседнего дома, проснулась из-за неожиданного и громкого шума, который доносился с улицы. Она тут же выбежала из своей квартиры, чтобы посмотреть, что происходит.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как трамвай начинает движение по улице Слокас, когда на светофоре загорается зеленый сигнал.

Мгновение спустя, по непонятным причинам, автомобиль Toyota с логотипом Bolt выезжает с улицы Нометню на дорогу с односторонним движением, и двигался в неправильном направлении по улице с односторонним движением. За этим последовал такой сильный удар, что трамвайный состав сошел с рельсов.

Водитель управлял автомобилем без прав и является несовершеннолетним, а это значит, что профиль пользователя Bolt Drive также был получен незаконно. Теперь виновнику грозят большие расходы, как в плане материального ущерба, так и здоровья пассажиров.

Ранее глава Bolt Drive в Латвии Эдвинс Кажокс заявил TVNET: "Нам известно об аварии с участием автомобиля совместного пользования Bolt Drive. В настоящее время мы сотрудничаем с Государственной полицией и предоставляем им всю имеющуюся у нас информацию. Учитывая активный процесс полицейского расследования, мы не можем давать дальнейших комментариев по поводу этого инцидента".

Как сообщили агентству LETA на предприятии Rīgas satiksme, трамвай, попавший в аварию, будет временно выведен из ежедневной эксплуатации, поскольку ему требуется ремонт: у него повреждена подвижная часть и требуется замена трамвайной секции. Транспортное средство было застраховано.

Видео: Сюжет программы Degpunktā