Машины полиции снабдили терминалами: теперь штраф можно оплатить картой на месте

В автомобилях Госполиции установлены POS-терминалы, которые дают жителям возможность легко и быстро оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения с помощью платежной карты сразу после принятия решения о штрафе.

Жителям предлагается воспользоваться новой услугой, чтобы избежать ситуаций, когда платеж ошибочно осуществляется на другой номер счета или в случае, когда об оплате штрафа забывают, и задолженность попадает к коллекторам. Также существует вероятность того, что при вводе необходимой информации в пункте назначения платежа будет допущена ошибка и платеж будет направлен неправильно.

К тому же, оплата картой происходит безопасно и эффективно. Госполиция призывает жителей интересоваться у сотрудников правоохранительных органов о возможности оплатить штраф картой.

При этом Госполиция призывает водителей ответственно участвовать в дорожном движении, соблюдать правила дорожного движения, избегая нарушений, а также заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

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