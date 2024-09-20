Можно ли дистанционно взорвать мой телефон?

Взрывы пейджеров, раций и других средств связи в Ливане породили немало вопросов. И один из них - а так ли безопасны смартфоны, которые мы не выпускаем из рук? Ведь одна из озвученных версий технологии прогремевших взрывов - с аккумуляторов устройств убрали защиту от перегрева и теплового разгона, причем сделано это могло быть дистанционно. TVNET+ пообщался с экспертами.