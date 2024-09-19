Украине нужно все оружие, которое она может получить. Конечно, военная помощь со стороны Запада очень важна для удержания обороны Украины, однако отдельное оружие страна может изготовить и сама. Украинская оборонная промышленность всегда была очень сильна, а воображение в этой области не менее впечатляющее. Например, в Украине замечен автомобиль BMW с установленной системой запуска ракет.

Преимущество неуправляемых ракет в том, что их легко запускать. Они глупы в том плане, что не знаешь, куда они летят. Как и пуля при выстреле из пистолета, эти ракеты летят прямо и попадают в то, что находится на пути. Они не ищут целей, у них нет активного контроля полета и навигации. Это делает их менее точными, но очень легко интегрируемыми.

Так как компьютеры участия, по сути, не принимают, неуправляемые ракеты очень легко запустить. Это доказывает появившееся в Украине в конце 2023 года изобретение: кто-то смонтировал устройство по запуску ракет на старом BMW - 3-й серии.