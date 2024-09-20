Скорость движения в Риге будут контролировать нетрафарированные машины муниципальной полиции

Сейчас автомобили проходят испытания на улицах Риги, но активную работу они начнут с октября, сообщила Озола.

Автомобили, оснащенные радарами, смогут выполнять свою работу как во время движения, так и стоя на обочине дороги.

Нарушение скорости будет зафиксировано автоматически, а информация о нем передана в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD).

После этого собранная информация, в том числе информация о транспортном средстве, будет передана Рижской муниципальной полиции для принятия решения о наложении штрафа.

Нетрафарированные автомобили не будут являться оперативными транспортными средствами и не будут использоваться для остановки транспортных средств в случае нарушений.

В случаях совершения водителем транспортного средства серьезного нарушения, создающего угрозу для других жителей, сотрудники муниципальной полиции на нетрафарированном автомобиле вызовут дополнительные силы, которые смогут задержать нарушителей.

Заместитель председателя думы сообщил, что часть средств, собранных за наложенные штрафы, будет направлена ​​в CSDD, часть останется в распоряжении муниципальной полиции, а оставшаяся часть будет зачислена в бюджет Рижского самоуправления.

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