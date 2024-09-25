Видео Забыл "поставить на ручник": пытаясь остановить авто, мужчина попал под свою машину

Менее чем в двух километрах от Иецавы внимание людей привлек съехавший в кювет автомобиль.

Мгновение спустя выяснилось, что под потерпевшим крушение Volkswagen находится человек. Несмотря на то, что мужчина находился в сознании и даже мог общаться с окружающими, он был серьезно ранен.