Под Иецавой водитель припарковался и забыл зафиксировать ручной тормоз. Машина покатилась вниз по холму. Водитель попытался остановить свой автомобиль, но попал под него, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ Забыл "поставить на ручник": пытаясь остановить авто, мужчина попал под свою машину
Менее чем в двух километрах от Иецавы внимание людей привлек съехавший в кювет автомобиль.
Мгновение спустя выяснилось, что под потерпевшим крушение Volkswagen находится человек. Несмотря на то, что мужчина находился в сознании и даже мог общаться с окружающими, он был серьезно ранен.
Видео: Сюжет Degpunktā
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