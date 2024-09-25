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Видео Забыл "поставить на ручник": пытаясь остановить авто, мужчина попал под свою машину

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no televīzijas kanāla TV3 raidījuma "Degpunktā" sižeta

Под Иецавой водитель припарковался и забыл зафиксировать ручной тормоз. Машина покатилась вниз по холму. Водитель попытался остановить свой автомобиль, но попал под него, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Менее чем в двух километрах от Иецавы внимание людей привлек съехавший в кювет автомобиль.

Мгновение спустя выяснилось, что под потерпевшим крушение Volkswagen находится человек. Несмотря на то, что мужчина находился в сознании и даже мог общаться с окружающими, он был серьезно ранен.

Видео: Сюжет Degpunktā 

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