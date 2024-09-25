"Мы с ней на разных полюсах". Шмыкова про маму и отчима, который воюет

Варвара Шмыкова - российская актриса театра и кино, блогер. Наиболее известной стала ее роль в сериале 2019 года "Чики". В 2022 году актриса осудила полномасштабное военное вторжение РФ в Украину и в настоящее время проживает в Германии с супругом и детьми.

На вопрос о том, чувствует ли она, что некоторые люди считают её предательницей, актриса ответила отрицательно, упомянув лишь свою маму, с которой у неё давно возникли разногласия.

"Помимо моей мамы, которая человек твёрдого характера с красным словцом, но это уже этап пройденный - это было понятно давно, что мы с ней на разных полюсах существуем... А так, это люди, которые что-то комментируют в Instagram - я их не знаю и не уверена, что они знают меня. Я сама для себя не предатель и для своей семьи, я имею в виду мужа и сыновей".