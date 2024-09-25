Российская актриса Варвара Шмыкова в эфире выпуска программы "Вдох-выдох" на YouTube-канале "Ходорковский LIVE" рассказала о разрыве связей с семьёй.
"Мы с ней на разных полюсах". Шмыкова про маму и отчима, который воюет
Варвара Шмыкова - российская актриса театра и кино, блогер. Наиболее известной стала ее роль в сериале 2019 года "Чики". В 2022 году актриса осудила полномасштабное военное вторжение РФ в Украину и в настоящее время проживает в Германии с супругом и детьми.
На вопрос о том, чувствует ли она, что некоторые люди считают её предательницей, актриса ответила отрицательно, упомянув лишь свою маму, с которой у неё давно возникли разногласия.
"Помимо моей мамы, которая человек твёрдого характера с красным словцом, но это уже этап пройденный - это было понятно давно, что мы с ней на разных полюсах существуем... А так, это люди, которые что-то комментируют в Instagram - я их не знаю и не уверена, что они знают меня. Я сама для себя не предатель и для своей семьи, я имею в виду мужа и сыновей".
Шмыкова отметила, что сохраняет отношения с матерью, насколько это возможно. "Мы никогда не были сильно близки и глубоки в наших диалогах с мамой, поэтому то, как мы общаемся сейчас, это даже лучше, чем было раньше. Мы просто обходим эту тему стороной.
Я иногда могу спросить, как дела у Вадима, моего отчима, который воюет. На этом наши разговоры про разницу позиций заканчиваются. В основном это обмен фотографиями и впечатлениями, кто что видел и куда ходил, поздравления с разными праздниками.
У нас были обсуждения в самом начале, но они никогда не заканчивались ничем хорошим. В основном это ссора и потом месяц никто ни с кем не общается. Мама прожила 57 лет с верой в одни вещи, а я не в силах это как-то содрогнуть. Мама тоже не в силах меня переубедить. Вот мы и не занимаемся этим переубеждением".
Напомним, 26 сентября в Риге во дворце культуры ВЭФ состоится спектакль-диалог "Клуб разбитых сердец" с участием российской актрисы Варвары Шмыковой.
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