Фото Кинолог Госполиции со служебной собакой Педро в Кекавском крае нашел пропавшего подростка

Южный участок Рижского регионального управления Госполиции 21 сентября получил информацию о подростке, который около 21:45 вышел из дома в Балдонской волости Кекавского края и убежал в лес.

С Педро был начат поиск подростка в ближайшем лесу. Служебная собака обнаружила в лесу следы подростка и последовала по ним по лесу, затем по гравийной дороге, пока не обнаружила подростка, который сошел с дороги и сидел в темноте на траве. Найденный был передан на попечение медиков.