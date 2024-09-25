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Alexandra Nekrasova

Фото Кинолог Госполиции со служебной собакой Педро в Кекавском крае нашел пропавшего подростка

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Служебная собака Педро
Служебная собака Педро Фото: Valsts policija

Кинолог Госполиции со служебной собакой Педро обнаружил в Кекавском крае пропавшего подростка, сообщает Госполиция.

Южный участок Рижского регионального управления Госполиции 21 сентября получил информацию о подростке, который около 21:45 вышел из дома в Балдонской волости Кекавского края и убежал в лес.

В поисках подростка участвовали должностные лица Южного участка Рижского регионального управления Госполиции, к поискам были привлечены кинолог Госполиции со служебной собакой Педро и региональная муниципальная полиция.

С Педро был начат поиск подростка в ближайшем лесу. Служебная собака обнаружила в лесу следы подростка и последовала по ним по лесу, затем по гравийной дороге, пока не обнаружила подростка, который сошел с дороги и сидел в темноте на траве. Найденный был передан на попечение медиков.

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