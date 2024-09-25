В ходе исследования выяснены самые привлекательные работодатели в Латвии

И в этом году в ходе исследования были выявлены самые привлекательные работодатели в Латвии, то есть те предприятия, на которых потенциальные наемные работники работали бы охотнее всего. В исследование были включены более 70 крупнейших латвийских предприятий по числу и обороту работников из разных отраслей, а также те предприятия, которые спонтанно назывались самими участниками исследования как наиболее привлекательные работодатели в Латвии.

Результаты исследования показали, что представление о наиболее привлекательных работодателях довольно устойчиво и большинство компаний сохраняют лидерские позиции. Однако за год произошли и изменения, и в топ самых привлекательных работодателей вошли новички - в целевой группе студентов в число предприятий, которые не раз высоко оценивались и в исследованиях прошлых лет, в этом году вошли также Latvenergo, общественные СМИ Латвии, а также вернулось предприятие All Media Latvia, в то время как в целевой группе трудящихся в этом году среди наиболее привлекательных работодателей названа также компания Mikrotīkls и вновь свои позиции укрепили Банк Латвии и airBaltic.