Наиболее привлекательными работодателями в восприятии трудящихся являются Latvijas valsts meži (LVM), Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, Рижский аэропорт, Latvenergo, Mikrotīkls (MikroTik) и Банк Латвии, сообщили представители исследовательской компании Kantar со ссылкой на проведенное исследование.
В ходе исследования выяснены самые привлекательные работодатели в Латвии
Между тем в целевойгруппе студентов наряду с предприятиями Latvijas valsts meži, airBaltic, Mikrotīkls и Latvenergo в список наиболее привлекательных работодателей входят также Printful, Swedbank, All Media Latvia, Accenture и общественные СМИ Латвии. Эти предприятия в этом году признаны самыми привлекательными, то есть смогли убедить латвийский рынок труда в том, что они в сравнении с другими предприятиями являются отличным местом для работы.
Как среди трудящихся, так и среди студентов неизменно в числе наиболее привлекательных отраслей остается сфера информационно-коммуникационных услуг - более трети (35%) студентов и четверть (26%) наемных работников охотнее всего работали бы на одном из предприятий этой отрасли.
В обеих целевых группах популярны также предприятия, работающие в финансово-страховой отрасли, а также в отрасли транспорта и хранения. Трудящиеся охотно работали бы также на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, а также оптовой и розничной торговли.
Kantar сообщает, что наиболее низкой привлекательностью среди целевых групп трудящихся и студентов являются предприятия и учреждения административных и обслуживающих служб, операций с недвижимостью, строительства, добывающей промышленности и разработки карьеров, водоснабжения, обслуживания сточных вод и отходов, услуг по размещению и питанию, здравоохранения и социального обслуживания, а также образовательных отраслей.
И в этом году в ходе исследования были выявлены самые привлекательные работодатели в Латвии, то есть те предприятия, на которых потенциальные наемные работники работали бы охотнее всего. В исследование были включены более 70 крупнейших латвийских предприятий по числу и обороту работников из разных отраслей, а также те предприятия, которые спонтанно назывались самими участниками исследования как наиболее привлекательные работодатели в Латвии.
Результаты исследования показали, что представление о наиболее привлекательных работодателях довольно устойчиво и большинство компаний сохраняют лидерские позиции. Однако за год произошли и изменения, и в топ самых привлекательных работодателей вошли новички - в целевой группе студентов в число предприятий, которые не раз высоко оценивались и в исследованиях прошлых лет, в этом году вошли также Latvenergo, общественные СМИ Латвии, а также вернулось предприятие All Media Latvia, в то время как в целевой группе трудящихся в этом году среди наиболее привлекательных работодателей названа также компания Mikrotīkls и вновь свои позиции укрепили Банк Латвии и airBaltic.
По мнению работников и студентов, наиболее привлекательные работодатели Латвии чаще всего характеризуются успешностью деятельности предприятия в своей сфере, общим ростом и развитием сферы деятельности предприятия, а также тем, что предприятие современное и нацеленное на инновации, имеет хорошую репутацию, а также обеспечивает осмысленную работу и его услуги, продукты, проекты, решения представляют ценность для общества и долгосрочного будущего.
Анализ результатов в динамике свидетельствует о том, что характеризующие привлекательного работодателя критерии в целевой группе трудящихся довольно устойчивы и за последние годы существенных изменений не произошло, между тем студенты в этом году существенно чаще, чем в прошлом году, характеризовали наиболее привлекательных латвийских работодателей как тех, кто обеспечивает конкурентоспособную зарплату, действует ответственно по отношению к среде, а также обеспечивает гибкое рабочее место - гибкую рабочую среду, форму и время работы и возможность совмещать работу с учебой.
Kantar отмечает, что помимо рациональных критериев, определяющих выбор работодателя, большую роль в выборе работодателя играют и эмоциональные потребности наемных работников, или подсознание, - как работодатель требует от работников выглядеть в качестве представителей определенной компании, должности и как работник чувствует себя на своем рабочем месте.
В ситуации, когда многие работодатели способны предложить одинаково привлекательные рациональные возможности, такие как различные дополнительные блага, гибкость рабочей среды или обеспечение интересной работы, способность обратиться и к эмоциональным потребностям потенциальных работников может оказаться решающей, пояснили представители Kantar. Поэтому в исследовании образа наиболее привлекательных работодателей с элементами метода NeedScope углубленно изучаются также эмоциональные потребности и ожидания работников и студентов по отношению к желаемому работодателю.
Эмоциональные потребности в выборе работодателя делятся на шесть различных сегментов, где каждый обращается к конкретной эмоциональной потребности - будь то необходимость самоутверждения и индивидуальность, основанная на достижениях, лидерстве и профессионализме, или, может быть, необходимость принадлежать к группе и доверие к рабочей среде.
По данным исследования, среди латвийских работников и студентов наибольший спрос приходится на сегмент "вызовов и побед". Это говорит о том, что предпочтение больше отдается работодателям, которые нацелены на соревнование, вызовы, поддержку и реализацию смелых, дерзких идей, а также достижения, победы, быстрое и динамичное развитие, лидерство, пояснили представители Kantar. Соответственно, такие компании привлекают наемных работников, которые хотят быть частью такой динамичной и развивающейся, направленной на инновации культуры и быть частью побед компании.
Исследование имиджа наиболее привлекательных работодателей Kantar провел весной 2024 года в целевых группах наемных работников и студентов. В ходе исследования с использованием компьютеризированных онлайн-интервью было опрошено 1120 латвийских работников, а также 500 студентов ведущих латвийских вузов.
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