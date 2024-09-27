27 сентбря Раиса Блуменфелде не только празднует день рождения, но и уходит в декретный отпуск. Несмотря на то, что она будет отсутствовать совсем недолго, команде RUS TVNET будет очень её не хватать.
"Я боюсь, что без Раисы мир звёзд потускнеет". 10 вопросов о Раисе Блуменфелде
RUS TVNET ответил на 10 вопросов о Раисе. Вот что из этого вышло:
1. Я не знаю... кто, кроме Раисы, расскажет мне о закулисье культурной жизни Риги. (Артём)
2. Мне будет не хватать... того, как Раиса отчитывает людей, играющих в офисе на гитаре и мешающих работать. (Александра)
3. Я совсем не удивлюсь... если Раиса прямо в роддоме снимет несколько эксклюзивных интервью со знаменитостями. (Саша Овсянников)
4. Мне никогда не понять... где Раиса берёт столько энергии, чтобы быть везде и рассказать про всё. (Андрей)
5. Я никогда не забуду... как мы с Раисой работали под дождём "на Лайме". (Алёна)
6. Если мне нужна информация о человеке или его контакты... первым делом я обращусь к Раисе. Кажется, она знает всех, а если кого-то и не знает, то среди ее многочисленных друзей наверняка найдётся тот, кто знаком с этим человеком. (Катрина)
7. Я боюсь... что без Раисы в офисе будет стоять зловещая тишина. (Саша Пилат)
8. Будет не хватать... неиссякаемой Раисиной энергии и умения слепить креатив из чего угодно. А также ярких репортажей из закулисной жизни звёзд. (Наталья)
9. Я боюсь... что без Раисы мир звёзд потускнеет и потеряет своё очарование. (Сергей)
10. Я восхищаюсь... Раисой. Её талантами, уверенностью, упорством, оригинальностью и умением достигать желаемого. (Ника)
Раиса - это... всегда про масштаб. Она в секунду заполняет собой всё свободное пространство. Да и не только свободное. Раиса - это всегда и про целеустремлённость. Женщина, которая знает, чего хочет. И получает это. Я искренне радуюсь, наблюдая за тем, как Раису меняет любовь. Счастливый человек делает и мир вокруг себя немного счастливее. И я уже бесконечно скучаю по этому чувству плеча, адреналину и готовности свернуть вместе горы! (Эрика)
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