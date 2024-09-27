"Я боюсь, что без Раисы мир звёзд потускнеет". 10 вопросов о Раисе Блуменфелде

RUS TVNET ответил на 10 вопросов о Раисе. Вот что из этого вышло:

1. Я не знаю... кто, кроме Раисы, расскажет мне о закулисье культурной жизни Риги. (Артём)

2. Мне будет не хватать... того, как Раиса отчитывает людей, играющих в офисе на гитаре и мешающих работать. (Александра)

3. Я совсем не удивлюсь... если Раиса прямо в роддоме снимет несколько эксклюзивных интервью со знаменитостями. (Саша Овсянников)

4. Мне никогда не понять... где Раиса берёт столько энергии, чтобы быть везде и рассказать про всё. (Андрей)

5. Я никогда не забуду... как мы с Раисой работали под дождём "на Лайме". (Алёна)

6. Если мне нужна информация о человеке или его контакты... первым делом я обращусь к Раисе. Кажется, она знает всех, а если кого-то и не знает, то среди ее многочисленных друзей наверняка найдётся тот, кто знаком с этим человеком. (Катрина)

7. Я боюсь... что без Раисы в офисе будет стоять зловещая тишина. (Саша Пилат)