По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг в некоторых районах Латвии - в основном в Курземе - ожидается кратковременный дождь.
В четверг ожидаются дожди, в отдельных районах страны - грозы
Также в Курземе возможны интенсивные дожди и грозы.
Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +10...+14 градусов.
В течение дня пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +17...+22 градусов при слабом или умеренном южном ветре.
В Риге в четверг будет переменная облачность, вероятность осадков небольшая. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.
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