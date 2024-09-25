В четверг ожидаются дожди, в отдельных районах страны - грозы

Также в Курземе возможны интенсивные дожди и грозы.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +10...+14 градусов.

В течение дня пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +17...+22 градусов при слабом или умеренном южном ветре.

В Риге в четверг будет переменная облачность, вероятность осадков небольшая. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

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