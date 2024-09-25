Рижский центр психиатрии и наркологии переименован в Национальный центр психического здоровья, свидетельствует запись в Регистре предприятий.
Рижскому центру психиатрии и наркологии дали более позитивное название
Как рассказала представитель учреждения Илзе Крукле, включенные в новое название слова "центр здоровья" подчеркивают, что речь идет не о больнице, где лечат болезни, а о центре, где восстанавливают здоровье.
"В настоящее время, учитывая первое слово в названии нашего учреждения - "Рижский", как минимум половина пациентов воспринимает центр как одно из учреждений Рижской думы, аналогичное 1-й Рижской больнице или одному из рижских социальных центров", - говорит председатель правления центра психиатрии Сандра Пуце. По ее мнению, замена слова "Рижский" на "Национальный" в названии учреждения подчеркивает важность центра в национальном масштабе, а также тот факт, что в учреждении восстанавливают здоровье люди со всей Латвии и его структурные подразделения находятся не только в Риге.
В центре надеются, что новое название будет способствовать развенчанию стереотипов о психических заболеваниях.
По словам Крукле, "наркология" - это термин, который есть в названии центра с советских времен и тесно связан с зависимостями, что может мешать людям обращаться за помощью. Напротив, "психическое здоровье" - это более нейтральное и позитивное определение, которое продвигает идею о том, что забота о психическом и эмоциональном благополучии так же важна, как и физическое здоровье.
"Термин "наркология" больше не используется нигде в Европе. Эта область уже интегрирована в более широкую медицину зависимостей и психиатрическую помощь, отражая более целостный и современный подход к лечению расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ", - отмечают представители центра.
Национальный центр психического здоровья - крупнейшее психиатрическое и наркологическое медицинское учреждение в Латвии, открытое 21 сентября 1824 года. Ежегодно в нем проходят стационарное лечение около 7500 пациентов, а количество амбулаторных посещений составляет более 88 тысяч в год, сообщили в центре.
В центре работает около 1000 сотрудников. Председателем правления является Сандра Пуце.
Министерству здравоохранения принадлежит 100% акций учреждения. В прошлом году оборот центра составил 28,79 миллиона евро, а прибыль - 1452 евро, сообщает Firmas.lv.
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