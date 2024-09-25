Рижскому центру психиатрии и наркологии дали более позитивное название

Как рассказала представитель учреждения Илзе Крукле, включенные в новое название слова "центр здоровья" подчеркивают, что речь идет не о больнице, где лечат болезни, а о центре, где восстанавливают здоровье.

"В настоящее время, учитывая первое слово в названии нашего учреждения - "Рижский", как минимум половина пациентов воспринимает центр как одно из учреждений Рижской думы, аналогичное 1-й Рижской больнице или одному из рижских социальных центров", - говорит председатель правления центра психиатрии Сандра Пуце. По ее мнению, замена слова "Рижский" на "Национальный" в названии учреждения подчеркивает важность центра в национальном масштабе, а также тот факт, что в учреждении восстанавливают здоровье люди со всей Латвии и его структурные подразделения находятся не только в Риге.

В центре надеются, что новое название будет способствовать развенчанию стереотипов о психических заболеваниях.