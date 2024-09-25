Госконтроль недоволен тем, как в Латвии оказывают паллиативный уход

По оценке ревизоров, паллиативное обслуживание получают не все пациенты, которые в нем нуждаются. Так, в 2022 году оплаченный государством паллиативный уход получили 12 тысяч пациентов. Однако согласно подсчетам Госконтроля, он требовался не менее чем 21 тысяче человек.

Как поясняет Госконтроль, в соответствии с международными правилами хорошей практики необходимость паллиативного ухода за конкретным пациентом определяется с учетом состояния его здоровья и симптомов заболевания. В Латвии же паллиативный уход оказывается по перечню установленных диагнозов, среди которых нет нескольких указанных Всемирной организацией здравоохранения наиболее распространенных диагнозов, пациентам которых также может потребоваться уход.

Не хватает ни специалистов, ни коек

Госконтроль акцентирует внимание на том, что в 2023 году в стране было всего 15 сертифицированных специалистов паллиативного ухода, десять из которых были трудоспособного возраста, и лишь один из них работу по специальности паллиативного ухода указал в качестве основной. По прогнозам ревизии, к 2030 году число специалистов сократится до семи.

При этом подсчитано, что необходимое в Латвии количество коек под эту услугу только для ухода за онкопациентами может составлять от 94 до 188 коек, а сейчас в больницах всего 92 койки.