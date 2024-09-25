Главное за 25 сентября Новые билеты airBaltic, скандал вокруг врача-антиваксера и отпуск по уходу за ребенком могут сократить

Пограничники Беларуси утверждают, что после введения безвизового режима жители Эстонии занимают второе место по числу приехавших в страну Лукашенко. МИД Эстонии еще в 2022 году не рекомендовал посещать Беларусь. Rus.Postimees запросил нынешнюю позицию МИД по поездкам в Беларусь.

Тускло-зеленый деревянный дом на улице Лачплеша стоит как призрак на обочине улицы. Каждый день в Риге мимо мчатся сотни машин, а дом в самом сердце города, в свою очередь, продолжает рушиться. "Снова будет трагедия!" - пишет читатель.

В нашей стране хватает спортсменов самого высокого уровня, которые несут имя Латвии в мир. Правда, зачастую несправедливо обделёнными вниманием остаются технические виды спорта, где у нас тоже есть кем гордиться. В минувшие выходные даугавпилчанин Анджей Лебедев по итогам четырёх финальных этапов выиграл титул чемпиона Европы по спидвею. Это второе подобное достижение в карьере 29-летнего спортсмена.

Во вторник, 24 сентября, в кинотеатре Splendid Palace прошло открытие фестиваля "Балтийская жемчужина". Мероприятие началось с сенсации - премьеры картины "Анора". Смотрите, кто там был, в нашей галерее!

Бойня в Джонстауне является одним из крупнейших массовых убийств в истории США. В один день, 18 ноября 1978 года, по приказу лидера секты "самоубийство" совершили 918 человек, почти треть из которых - дети. До сих пор последователи "Храма народов", основанного Джимом Джонсом, воспринимаются многими не как жертвы сумасшедшего промывателя мозгов, а как сами по себе обезумевшие. Неудивительно, ведь человек в здравом уме не станет во имя причудливых идей заставлять своих детей пить яд и травиться сам. К сожалению, в истории нет недостатка в подобных случаях, которые иллюстрируют идущее от сект зло, но бойня в Джонстауне, безусловно, - один из самых наглядных и трагических.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!