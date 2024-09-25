Вспоминаем события уходящего дня. airBaltic ввел новые виды билетов как в эконом-, так и в бизнес-классе, в банкоматах скоро исчезнет русский язык, власти Латвии рассматривают возможность сократить отпуск по уходу за ребенком, а Литвы - увеличить ежегодный отпуск для всех наемных работников. Об этих и других новостях среды, 25 сентября, вы узнаете в традиционной подборке RUS TVNET.
Главное за 25 сентября ⟩ Новые билеты airBaltic, скандал вокруг врача-антиваксера и отпуск по уходу за ребенком могут сократить
Новости Латвии:
Комиссия по этике Латвийского общества врачей (LĀB) оценит публичные высказывания врача Эдгара Медниса о вакцинации, приняв решение и о дальнейшем продвижении вопроса в сертификационном совете, сообщает LĀB.
В связи с нехваткой работников рассматривается возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис в передаче Spried ar Delfi.
Латвийская авиакомпания airBaltic начиная со среды, 25 сентября, вводит новые виды билетов как в эконом-, так и в бизнес-классе. Новые виды билетов - Economy Basic, Economy Classic, Economy Flex, Business Experience и Business - заменят существующие и обеспечат клиентам еще более удобный и гибкий опыт путешествий, сообщила TVNET авиакомпания.
Под Иецавой водитель припарковался и забыл зафиксировать ручной тормоз. Машина покатилась вниз с холма. Водитель попытался остановить свой автомобиль, но попал под него, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В конце этой недели в Латвии ожидается более стремительное падение температуры, а последние два дня сентября будут самыми холодными днями месяца, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Парламент Литвы принял к рассмотрению предложение продлить для всех наемных работников ежегодный оплачиваемый отпуск на два дня. Сейчас он самый короткий, каким может быть по нормам Евросоюза (ЕС).
В середине сентября во время российских учений "Океан-2024" в Баренцевом море норвежский корабль попал в зону маневрирования российских кораблей и был вынужден покинуть ее после предупредительного выстрела со стороны российского миноносца эскадрильи, сообщает норвежское издание FriFagbevegelse.
Недавние удары украинских беспилотных летательных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам в России могли значительно подорвать российскую нефтеперерабатывающую мощность, заключили аналитики Института изучения войны (ISW).
В конце прошлой недели в группе "Ищу совета (Эстония)" в Facebook появилось видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у некоторых пользователей, пишет Limon.ee.
На 63-м году жизни скончался российский актер театра и кино Роман Мадянов. Об этом сообщает "Медуза".
Интересное чтиво:
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