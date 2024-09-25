Путин планирует атаковать украинские АЭС, предупреждает Зеленский

"Недавно я получил еще одно тревожное сообщение от нашей разведки. Теперь Путин, похоже, действительно планирует атаки на наши атомные электростанции и инфраструктуру с целью отключения их от электросети", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия использует спутники для получения изображений и подробной информации о ядерной инфраструктуре Украины.

"Любой критический инцидент в энергосистеме может привести к ядерной катастрофе, и этот день не должен наступить", - подчеркнул президент. - "Москва должна это понимать, и отчасти это зависит от вашей решимости оказать давление на агрессора".

"Это атомные электростанции. Они должны быть безопасными", - добавил украинский президент.

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