Рига дополнительно выделит на отмечание ноябрьских праздников 110 тысяч евро

"Северорижскому культурному объединению" на реализацию культурной программы по случаю государственных праздников в общей сложности необходимо 270 784 евро. Из них 160 тысячи евро предусмотрены на мероприятие на площади Бривибас, организованные муниципальными учреждениями мероприятия, а также частично на покрытие расходов на мероприятие Pār Daugavu sasaucoties в парке Узварас, посвященное Дню Лачплесиса.