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Alexandra Nekrasova

Рига дополнительно выделит на отмечание ноябрьских праздников 110 тысяч евро

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День Лачплесиса в Риге
День Лачплесиса в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

На проведение торжественных мероприятий в День Лачплесиса и обеспечение культурной программы, посвященной 106-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, в Риге планируется выделить дополнительно 110 тысяч евро, свидетельствует информация, поданная депутатам столичного комитета по образованию, культуре и спорту.

"Северорижскому культурному объединению" на реализацию культурной программы по случаю государственных праздников в общей сложности необходимо 270 784 евро. Из них 160 тысячи евро предусмотрены на мероприятие на площади Бривибас, организованные муниципальными учреждениями мероприятия, а также частично на покрытие расходов на мероприятие Pār Daugavu sasaucoties в парке Узварас, посвященное Дню Лачплесиса.

В четверг, 26 ноября, комитет образования, культуры и спорта Рижской думы планирует принять соответствующее решение о выделении дополнительных 110 тысяч евро на проведение торжественных мероприятий.

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