Депутат из Германии привлекает к работам арестованных в РБ?

По словам источников Reform.news, на которые ссылается Павлюченко, вместе с арестованными на предприятии работали и наемные сезонные рабочие.

"Сам мужчина рассказывал о своем опыте весело: как он получил 15 суток, как был февраль и холодно, но хотя бы не должен был сидеть в камере, а "хоть лука поел, витамины". Глазами со стороны смотришь на это - и понимаешь, как это чудовищно, что человека не пытали условиями в ЦИПе, а дали возможность перебирать на холоде лук".

Против Дорнау может быть начато расследование

DW направила запросы в саксонский парламент, пресс-службу партии "Альтернатива для Германии" и самому Йоргу Дорнау с просьбой прокомментировать возможное вовлечение арестованных в работу предприятия германского депутата, однако не получила от них ответ к моменту публикации.

Тем временем в Германии юрист Фердинанд Мюллер (Ferdinand Müller) подал заявление о возбуждении уголовного дела против Йорга Дорнау. В комментарии DW он заявил, что "поначалу был в шоке" после прочтения статьи о возможном вовлечении заключенных в работу предприятия саксонского депутата.