В Саласпилсе у игорного зала убит мужчина. Причиной конфликта, возможно, стал выигрыш

Местная жительница, которая ранним утром слышала конфликт, допускает, что ссора возникла в связи с выигранной в зале денежной суммой.

"Слышала, как они сцепились уже в самой "Клондайке". (...) Причина была в том, что мужчина выиграл какую-то большую сумму денег (...) и они, должно быть, завидовали", - рассказала жительница Саласпилса.