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В Саласпилсе у игорного зала убит мужчина. Причиной конфликта, возможно, стал выигрыш

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Автомобиль NMPD. Иллюстративное фото.
Автомобиль NMPD. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Leiniša/LETA

В Саласпилсе у игорного зала ранним утром произошел физический конфликт, в результате которого мужчина получил смертельные травмы, сообщает передача Degpunktā.

Местная жительница, которая ранним утром слышала конфликт, допускает, что ссора возникла в связи с выигранной в зале денежной суммой.

"Слышала, как они сцепились уже в самой "Клондайке". (...) Причина была в том, что мужчина выиграл какую-то большую сумму денег (...) и они, должно быть, завидовали", - рассказала жительница Саласпилса.

Подозреваемый в нанесении телесных повреждений задержан. Стражи порядка начали уголовный процесс.

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