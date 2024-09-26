Реагируя на задержание марокканца по подозрению в убийстве французской студентки, министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо объявил в среду, что будут введены более строгие правила иммиграции.
Во Франции убита студентка. Правительство обещает суровее относиться к мигрантам
Ожидается, что это убийство еще больше ухудшит политическую ситуацию во Франции. Ретайо, представитель консервативной Республиканской партии, который только в понедельник сменил на посту своего предшественника Жеральда Дарманена, заявил о своей приверженности укреплению правопорядка, ужесточению иммиграционного контроля и содействию выдворению иностранцев, совершивших преступления.
Он отметил, что принятие необходимых законов, чтобы защитить французов, зависит от политиков.
"Если нам нужно менять правила, то поменяем их", - добавил министр.
Тело 19-летней студентки было найдено в субботу в Булонском лесу, к западу от французской столицы, недалеко от Парижского университета Дофине.
Предполагаемый убийца был задержан во вторник в швейцарском кантоне Женева на основании французского запроса об экстрадиции.
По информации прокуратуры, в 2021 году подозреваемый уже был осужден за изнасилование, совершенное в 2019 году, когда он еще был несовершеннолетним.
В июне он был освобожден после отбытия наказания, но помещен в центр административного задержания.
В начале сентября судья освободил его, возложив в обязанность регулярно регистрироваться в полиции.
Однако незадолго до убийства он был объявлен в розыск, так как нарушил условия освобождения.
Убийство студентки вызвало возмущение в обществе, и как правые, так и левые политики потребовали реализации более суровых мероприятий.
"Жизнь отнял марокканский мигрант, которому было выдано предписание о выезде, - сообщил лидер консервативной партии "Национальный альянс" Жордан Барделла. - Наша система правосудия не работает, наша страна недееспособна, а наши лидеры бросают французов, живущих рядом с людьми-бомбами".
"Пришло время действовать этому правительству. Наши сограждане злы и слушать не будут", - добавил он.
Бывший президент Франсуа Олланд, представляющий партию социалистов, также заявил, что предприсания о выезде должны быть выполнены без промедления.
Франция регулярно выдает иностранцам предписания о выезде, но только 7% из них исполняются, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 30%.
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