Во Франции убита студентка. Правительство обещает суровее относиться к мигрантам

Ожидается, что это убийство еще больше ухудшит политическую ситуацию во Франции. Ретайо, представитель консервативной Республиканской партии, который только в понедельник сменил на посту своего предшественника Жеральда Дарманена, заявил о своей приверженности укреплению правопорядка, ужесточению иммиграционного контроля и содействию выдворению иностранцев, совершивших преступления.

Он отметил, что принятие необходимых законов, чтобы защитить французов, зависит от политиков.

"Если нам нужно менять правила, то поменяем их", - добавил министр.

Тело 19-летней студентки было найдено в субботу в Булонском лесу, к западу от французской столицы, недалеко от Парижского университета Дофине.

Предполагаемый убийца был задержан во вторник в швейцарском кантоне Женева на основании французского запроса об экстрадиции.

По информации прокуратуры, в 2021 году подозреваемый уже был осужден за изнасилование, совершенное в 2019 году, когда он еще был несовершеннолетним.

В июне он был освобожден после отбытия наказания, но помещен в центр административного задержания.

В начале сентября судья освободил его, возложив в обязанность регулярно регистрироваться в полиции.