Женщина стала жертвой "романтического мошенничества" и потеряла 6000 евро

1 декабря в Государственную полицию поступило заявление от жительницы Приекульской волости, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.

По словам женщины, с ней через Messenger связался мужчина якобы с целью знакомства. Переписка продолжилась в WhatsApp, где мужчина обещал переехать к ней на постоянное место жительства.

Длительное время мошенник обманным путем выманивал деньги. Он представлялся сотрудником таможни и просил оплатить пошлину за посылку, якобы отправленную женщине. Позже с женщиной связался другой мошенник, представившийся врачом, который заявил, что мужчина находится в больнице и нуждается в средствах на операцию. Таким образом, у пенсионерки было выманено более 6000 евро.

Переписка велась на латышском языке, но, как выяснила полиция, мошенники использовали автоматический переводчик.

По данному факту начат уголовный процесс.

В полиции отмечают, что в подобных случаях, называемых "романтическими мошенничествами", злоумышленники завоевывают доверие женщин, обещают приехать к ним и сделать их счастливыми.

Однако, как правило, после получения требуемой суммы денег мошенники прекращают общение, оставляя жертв не только с душевной болью, но и с финансовыми проблемами.

Полиция призывает жителей быть осторожными и не доверять незнакомцам в социальных сетях. Также напоминается о важности не раскрывать личные данные третьим лицам, чтобы избежать риска стать жертвой мошенничества.

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