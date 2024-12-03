Обществу грозит крупный штраф за разбросанный возле министерства навоз

Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении за нарушение общественного порядка и нарушение общепринятых норм поведения, подтвердили агентству LETA в полиции.

За такое нарушение на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере до 5000 евро.

Уже сообщалось, что Общество производителей мясного скота во вторник, 3 декабря, провела акцию протеста перед зданием Министерства земледелия в связи с продвигаемыми министерством изменениями в регулировании, увеличивающими выплаты Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) и вводящими экспортный налог на скот.

Председатель правления общества Раймонд Яковицкис указывает, что изменения в регулировании продвигаются без консультаций со сферой и не принимая во внимание их влияние на конкурентоспособность сферы в Европе.

В том числе общество указывает, что Министерство земледелия продвигает изменения в правилах Кабинета министров о порядке начисления и уплаты сбора PVD за проведение мероприятий по государственному надзору и контролю за деятельностью и платных услугах, которые предусматривают удвоение платежей в PVD и введение нового сбора.

Галерея: Протест Ассоциации производителей мясного скота